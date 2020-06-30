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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وفاة والد المخرج ياسر سامي.. وهؤلاء ينعونه

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 08:29 ص
المخرج ياسر سامي
المخرج ياسر سامي
حسين الجندي
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أعلن عدد من أصدقاء المخرج ياسر سامي، صباح اليوم، عن وفاة والده، عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب المنتج والمخرج محمد الطحاوي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "وفاة الأستاذ محمد سامي والد أخي وصديقي المخرج ياسر سامي، ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان"؛ بينما قال الشاعر أحمد المالكي: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، توفي الي رحمة الله حمايا الغالي وأبويا التاني وحبيبي المخرج الكبير الأستاذ محمد سامي والد زوجتي الغالية وأخواتي الأساتذة تامر سامي وياسر سامي".

ونعى الفنان محمد عبدالغفار عبر فيسبوك المخرج بقوله: "وداعا عشرة العمر وصاحب الفضل في البدايات وأول من علمني فنون صناعة السينما المخرج ومدير التصوير الكبير وأحد رواد إخراج المنوعات والإعلان في مصر محمد سامي".

المخرج محمد سامي هو والد المخرج ياسر سامي الذي أخرج عدد من الأعمال الفنية مؤخرا منها مسلسل "النهاية" الذي قام ببطولته الفنان يوسف الشريف وعرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا وهو من تأليف عمرو سمير عاطف.

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