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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دورات تدريبية وتعقيم.. كيف استعدت فنادق البحرالأحمر لاستقبال السياح؟

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 08:18 ص
فنادق البحرالأحمر
فنادق البحرالأحمر
كتب- علي عواد
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استعدادات وتجهيزات تُجريها فنادق البحرالأحمر علي قدمٍ وساق لتطوير آدائها وتحسين خدماتها لاستقبال الوفود السياحية، فور عودتها عقب قرار الحكومة المصرية بفتح المجال الجوي والمطارات بالمدن السياحية لاستقبال السياحة الخارجية مجددًا مطلع يوليو، عقب توقف حركة الطيران والرحلات بمختلف دول العالم أكثر من 3 أشهر بسبب انتشار جائحة كورونا المستجد.

وقال الخبير السياحي أبوالحجاج العماري، إن الكثير من الفنادق والمنتجعات السياحية أنهت استعدادتها لاستقبال الوفود السياحية، حيث أن هناك فنادق تعاقدت مع شركات متخصصة للتعقيم والتطهير بشكل مستمر، إلى جانب تطوير وتحفيز العاملين بها عن طريق دورات تدريبية لطرق التعامل الصحية والسليمة مع النزلاء من خلال اتباع إجراءات الوقاية والتزام التباعد الاجتماعي داخلها للعاملين والنزلاء.

وأضاف العمّاري لـ"الدستور"، أن ما تسعى إليه الحكومة من دعم وتنشيط للقطاع السياحي من خلال حزمة من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ علي العاملين بالقطاع ودعم المستثمرين به، يؤكد على أن القطاع السياحي أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الافتتاحات الجديدة للمواقع الأثرية والمتاحف سيكون أحد أهم عوامل التنشيط السياحي بعد تخفيف عدد من دول الاتحاد الأوروبي قيود السفر عن مواطنيها للخارج، وهناك مؤشرات تؤكد أن الوجهات السياحية بالمدن المصرية ستكون ضمن الأماكن التي يستهدفها السياح عقب فتح المجال الجوي لبلادهم.

من جهته، أكد الخبير السياحي عصام علي، أن هناك عدد كبير من الفنادق بمحافظة البحرالأحمر حصلت على شهادات تشغيل بعد استيفائها لشروط التشغيل بالإجراءات الوقائية لمكافحة كورونا التي وضعتها وزارتي الصحة والسياحة، لافتًا إلى أن هناك منشآت سياحية سعت إلى تطوير العاملين بها واستغلال مدة التوقف لتطوير مهارات العاملين بها.

وأضاف علي لـ"الدستور"، أن قرار فتح الطريان أمام السياحة الخارجية رسالة طمأنة للعالم بأن مصر تفتح زراعيها لزوارها، مؤكدًا أن زيارة وزيري السياحة والطيران لتفقد مطار الغردقة وعدد من الفنادق السياحية والذي تناقلته عدد من القنوات والصحف الأجنبية سيساهم في دعم القطاع السياحي وفتح السوق السياحي المصري أمام الشركات الأجنبية.

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