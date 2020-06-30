فرق إنقاذ فلبينية تفشل فى العثور على ناجين من قارب صيد المنكوب

قال خفر السواحل الفلبيني اليوم الثلاثاء، إن فرق الإنقاذ الفلبينية لم تتمكن حتى الآن من العثور على أي ناجين من قارب الصيد الذي غرق عقب اصطدامه في المياه الغربية للبلاد بسفينة شحن مسجلة في هونج كونج.وقد تم العثور فقط على حطام، مثل أسلاك بلاستيكية كانت مستخدمة للصيد، في المياه قبالة بلدة مامبوراو في إقليم أوكسيدنتال ميندورو، على بعد 160 كيلومترا جنوب غرب مانيلا، حيث غرق قارب ليبرتي 5 للصيد أمس الأول الأحد.وما زال هناك 14 شخصا في عداد المفقودين.وقال المسئول بقوات خفر السواحل جورج أورسابيا للصحفيين: حتى الآن لا توجد دلالات على وجود ناجين"، مضيفا: نأمل أنه مع هبوب الرياح القوية باتجاه جنوب غرب، يصل بعض المفقودين لساحل ميندورو.وأضاف: إذا كانت جثث المفقودين محاصرة في القارب الغارق، نتوقع أن تطفو بحلول غد.وأوضح أن التحقيق المبدئي أظهر أن الرؤية الضعيفة بسبب الطقس السيئ يمكن أن تكون قد تسببت في اصطدام سفينة "ام في فيينا وود" بقارب "ليبرتي 5" للصيد.