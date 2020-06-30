مستشفى الولادة بالإسكندرية: الحريق بسكن الأطباء ولا أضرار بشرية

أصدرت المستشفى الخاص للولادة التي اندلعت بها النيران مساء أمس، بيانًا للرد على عملاء المستشفى، حيث تزايدت التساؤلات حول وجود خسائر لحقت بالأجنة المجمدة بداخل المستشفى.وأشارت المستشفى في بيان لها إلى أنه تم السيطرة على الحريق بالكامل، ولا يوجد أى إصابات بين المرضى والأطفال والطاقم الطبي والموظفين، وأنه قد تم نقل حالات حضانة الأطفال إلى مستشفيات أخرى لاستكمال الرعاية الطبية.وأوضحت المستشفى أن الحريق حدث فقط فى غرفة سكن الأطباء ولم يصيب أى قسم من أقسام المستشفى، ولم تحدث أي أضرار بشرية.وطمأنت المستشفى حالات الحقن المجهري بأن معمل الحقن المجهري سليم تمامًا وغرف تجميد الأجنة معزولة والأجنة والبويضات سليمة تمامًا، مشيرة إلى أن جميع العيادات تعمل بشكل طبيعي في نفس المواعيد ولا يوجد أي تغيير بخلاف قسم الولادات والمناظير فقد تم تعليق العمل به لحين الإنتهاء من أعمال الصيانة والتطهير.وكان قد تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الاسكندرية، اخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق فى مستشفى خاص للولادة بمنطقة رشدى، دائرة قسم شرطة سيدي جابر.على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وقوات من الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتم السيطرة عليه، وقطع التيار الكهربائى عن المستشفى لحين إنقاذ الإطفال والتبريد، وقامت الأجهزة الأمنية بإخلاء المستشفى من المرضى.وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على الفور جميع الجهات المعنية بالتحرك للتعامل مع الحادث، وتم الدفع بـ6 سيارات مطافئ و8 سيارات إسعاف.كما تم الدفع بسيارة حضانة أطفال حرصًا على سلامة الأطفال الموجودة بالمستشفى، حيث كان يتواجد 4 أطفال داخل الحضانات وتم إخلائهم والسيطرة التامة على الحريق دون حدوث أي خسائر بشرية، وتم توزيع الأطفال الرضع على عدد من المستشفيات، وتم الاطمئنان على حالة الأطفال، وجاري المتابعة والتحقيق من خلال الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحادثة.