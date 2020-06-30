رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مستشفى الولادة بالإسكندرية: الحريق بسكن الأطباء ولا أضرار بشرية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 08:04 ص
مستشفى الولادة بالإسكندرية
مستشفى الولادة بالإسكندرية
هبه عويضه
طباعة
أصدرت المستشفى الخاص للولادة التي اندلعت بها النيران مساء أمس، بيانًا للرد على عملاء المستشفى، حيث تزايدت التساؤلات حول وجود خسائر لحقت بالأجنة المجمدة بداخل المستشفى.

وأشارت المستشفى في بيان لها إلى أنه تم السيطرة على الحريق بالكامل، ولا يوجد أى إصابات بين المرضى والأطفال والطاقم الطبي والموظفين، وأنه قد تم نقل حالات حضانة الأطفال إلى مستشفيات أخرى لاستكمال الرعاية الطبية.

وأوضحت المستشفى أن الحريق حدث فقط فى غرفة سكن الأطباء ولم يصيب أى قسم من أقسام المستشفى، ولم تحدث أي أضرار بشرية.

وطمأنت المستشفى حالات الحقن المجهري بأن معمل الحقن المجهري سليم تمامًا وغرف تجميد الأجنة معزولة والأجنة والبويضات سليمة تمامًا، مشيرة إلى أن جميع العيادات تعمل بشكل طبيعي في نفس المواعيد ولا يوجد أي تغيير بخلاف قسم الولادات والمناظير فقد تم تعليق العمل به لحين الإنتهاء من أعمال الصيانة والتطهير.

وكان قد تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الاسكندرية، اخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق فى مستشفى خاص للولادة بمنطقة رشدى، دائرة قسم شرطة سيدي جابر.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وقوات من الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتم السيطرة عليه، وقطع التيار الكهربائى عن المستشفى لحين إنقاذ الإطفال والتبريد، وقامت الأجهزة الأمنية بإخلاء المستشفى من المرضى.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على الفور جميع الجهات المعنية بالتحرك للتعامل مع الحادث، وتم الدفع بـ6 سيارات مطافئ و8 سيارات إسعاف.

كما تم الدفع بسيارة حضانة أطفال حرصًا على سلامة الأطفال الموجودة بالمستشفى، حيث كان يتواجد 4 أطفال داخل الحضانات وتم إخلائهم والسيطرة التامة على الحريق دون حدوث أي خسائر بشرية، وتم توزيع الأطفال الرضع على عدد من المستشفيات، وتم الاطمئنان على حالة الأطفال، وجاري المتابعة والتحقيق من خلال الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحادثة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس «مكافحة كورونا»: حالة رجاء الجداوي حرجة وقلبنا واجعنا عليها

«المالية» تحدد مواعيد صرف رواتب 4 أشهر مقبلة

مفاجأة في «قطعة فهم» إنجليزي الشهادة الثانوية

السيسى: «كل حاجه غلط هصلحها ومش هسيب حد تعدى على أرض البلد»

الصور

image description

الرئيس يفتتح قصر البارون بمصر الجديدة بعد ترميمه

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

الأكثر قراءة

جدول العلاوات الخمس الجديد 2020.. رابط وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام بالرقم القومى

«المالية» تحدد مواعيد صرف رواتب 4 أشهر مقبلة

رئيس «مكافحة كورونا»: حالة رجاء الجداوي حرجة وقلبنا واجعنا عليها

مصدر بـ«الصحة»: توجه لفض عدد من مستشفيات الحجر بالمحافظات

إنفوجراف

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

أيام زمان

أصعب ليلة في حياة الشاعر أحمد رامي.. "مشى تسع محطات وتسلق سور مدرسة داخلية للبنات"

"نوع جديد من الأغاني".. سر اجتماع إحسان عبد القدوس وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب

مأساة فنانة كبيرة.. 12 حقنة أعادتها للحياة بعد أنباء وفاتها فسألت: «وشي حلو؟»

المشاهد المنسية (9).. أسرار معركة أحمد زكي وطارق الشناوي: «وصفني بالنجم الأسود»

نجم الساعة

"نوع جديد من الأغاني".. سر اجتماع إحسان عبد القدوس وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

بيع لوحة ثلاثية للرسام فرانسيس بيكون بـ85 مليون دولار

خسوف يوليو.. هل يشهد قمرا دمويا؟

رصد متلازمة «نادرة» بين الأطفال والمراهقين المصابين بكورونا

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 30-6-2020 من الإسكندرية للقاهرة وباقى المحافظات

مقالات الرأي
ماجد حبته
لولا ثورة 30 يونيو
القس. رفعت فكرى
الدراويش و«كورونا»
مؤمن المحمدي
على الشريف
لواء.حمدى البطران
الطريق إلى 30 يونيو
المزيد

الثقافة

ترجمة «مملكة الأمنيات» للكاتبة ندى مهرى للإنجليزية

«الحب على شواطئ دهب» رواية جديدة لـ رمزي محمود

انطلاق الدورة الـ5 لمهرجان المرأة العربية للإبداع

«الثقافة الفلسطينية» تنعى الأديب نازك ضمرة