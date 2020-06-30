«الصحة العالمية» ترسل فريق تحقيق إلى الصين لكشف مصدر كورونا

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن المنظمة سترسل الأسبوع المقبل فريقا إلى الصين للتحقيق في أصل الفيروس.وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" قال تيدروس: "يمكن أن نكافح الفيروس على نحو أفضل عندما نعرف كل شيء عن الفيروس، ومن ذلك كيف بدأ"، مضيفًا: "سنرسل فريقا في الأسبوع المقبل إلى الصين للإعداد لذلك".يذكر أن هذه الخطوة طالبت بها الولايات المتحدة الأمريكية في بداية السجال والاتهامات بين واشنطن من جهة وبكين من جهة أخرى وأيضا منظمة الصحة العالمية.وأشار تيدروس إلى أنه بعد 6 أشهر من إبلاغ الصين المنظمة للمرة الأولى بشأن ظهور عدوى تنفسية جديدة، تم الوصول إلى حاجز 10 ملايين إصابة مؤكدة و500 ألف حالة وفاة.وقال مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة، مايك ريان، إن المنظمة تتوقع القيام بعمل ضخم من أجل التوصل لمصل آمن وفعال لمنع مرض كوفيد-19 ولكن لا يوجد ما يضمن النجاح في ذلك.وأضاف أن الدول يمكنها من ناحية أخرى أن تكافح انتشار المرض بالفحوص وعزل حالات الإصابة المؤكدة ورصد المخالطين.وخص بالذكر اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا بسبب "استراتيجيتها الشاملة والمستدامة" في مواجهة الفيروس.وتخطط المنظمة لعقد اجتماع هذا الأسبوع لتقييم التقدم الذي تم إحرازه في أبحاث مكافحة المرض.