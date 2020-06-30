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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحديد سعر العقار المرتقب للعلاج من كورونا بأمريكا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:55 ص
عقار ريمديسيفير
عقار ريمديسيفير
وكالات
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أعلنت شركة غيلياد ساينسز المنتجة لعقار "ريمديسيفير" المضاد للفيروسات المقرر استخدامه كعلاج لمرض كوفيد-19، والتي وافقت على إرسال كل إمداداتها منه تقريبا للولايات المتحدة خلال الشهور الثلاثة المقبلة، أن سعره سيصل إلى 2340 دولارًا للمريض الواحد في الدول الأكثر ثراءً.

وحسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية" يقل هذا السعر بشكل طفيف عن النطاق الذي يتراوح بين 2520 و2800 دولار، الذي اقترحه الأسبوع الماضي معهد المراجعة السريرية والاقتصادية، وهو هيئة أمريكية تبحث أسعار الأدوية، وذلك بعد أن قال باحثون بريطانيون إنهم وجدوا أن عقار ديكساميثازون، المنتمي لعائلة الستيرويدات، الرخيص والمتوفر على نطاق واسع قد قلل بشكل كبير من الوفيات بين الحالات الحرجة المصابة بمرض كوفيد-19.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على "ريمديسيفير" باعتباره أحد العلاجات، التي اتضح أنها تغير مسار كوفيد-19.

وبعد أن ساعد العقار، الذي يؤخذ عن طريق الوريد، على تقصير فترات التعافي في المستشفيات في التجارب السريرية، حصل على موافقة باستخدامه في الحالات الحادة بالولايات المتحدة ونال موافقة كاملة في اليابان.

وبالنسبة للمرضى الأمريكيين، الذين لديهم تأمين تجاري، فستكلف دورة العلاج لمدة 5 أيام 3120 دولارا، أو 520 دولارا لكل قارورة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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