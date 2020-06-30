نيوزيلندا تقرّر عقد قمّة آبك 2021 عبر الفيديو بسبب كورونا

أعلنت نيوزيلندا اليوم الثلاثاء، أنّ القمّة المقبلة لمنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) التي ستستضيفها في أوكلاند في نوفمبر 2021 ستعقد عبر الفيديو؛ وذلك بسبب مخاطر السفر خلال فترة جائحة «كوفيد-19».وقال وزير الخارجية النيوزيلندي، ونستون بيترز، في بيان، إنّه بالنظر إلى الوضع العالمي الراهن فمن غير العملي استقبال أعداد كبيرة من الزوار الرفيعي المستوى في نيوزيلندا.وأضاف أنّ عقد القمة عبر الإنترنت بدلًا من استضافتها في أوكلاند (شمال) هو ردّ «براغماتي» على الأزمة، مشدّدًا على أن جائحة «كوفيد-19» أثّرت بشكل خطير على طريقة ممارستنا للدبلوماسية الدولية.وكان من المتوقع، أن يزور أكثر من 20 ألف شخص نيوزيلندا لحضور هذه القمة السنوية لقادة دول آبيك، وعددها 21 دولة، وللمشاركة في الاجتماعات التحضيرية لهذه القمّة وفي الفعاليات التي تنظّم على هامشها.وأوضح الوزير أنّه لو استضفنا المشاركين في آبك شخصيًا لكنّا رأينا آلافًا من الأشخاص يدخلون نيوزيلندا اعتبارًا من آواخر عام 2020، وبعضهم سيأتي من بؤر للوباء.وأضاف: «ببساطة لا يمكننا أن نضمن أن هؤلاء الأشخاص سيكونون قادرين على دخول نيوزيلندا من دون وضعهم في الحجر الصحّي».وفي الواقع، فإنّ قرار عقد قمة آبيك عبر الإنترنت يحلّ مشكلة كبيرة لمنظّمي الحدث الذين كانوا يجهدون للعثور على عدد كاف من الغرف الفندقية في أوكلاند بعدما تأخّر بناء الموقع المخصّص لاستضافة القمة بسبب حريق هائل اندلع في أكتوبر 2019.