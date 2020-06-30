رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

أصعب ليلة في حياة الشاعر أحمد رامي.. "مشى تسع محطات وتسلق سور مدرسة داخلية للبنات"

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:22 ص
الشاعر الكبير أحمد
الشاعر الكبير أحمد رامي
ايهاب مصطفى
طباعة
حكى الشاعر الكبير أحمد رامي عن أصعب ليلة مرت عليه في حياته، وذلك في تحقيق أجرته مجلة الكواكب، قال رامي:" كنت طالبًا في باريس، وكنت أسكن في ضاحية من ضواحي مدينة النور، أصل إليها بقطار يقف في طريقه إلى تلك الضاحية عند مفترق طريقين أحدهما يصل إلى حيث أسكن، والآخر ينطلق إلى ناحية أخرى بعيدة، وفي ليلة من ليالي الشتاء أخذني السهر، وكان علي أن أركب آخر قطار يصل إلى تلك الضاحية فأخطأت الركوب وأخذت قطارًا آخر، وكانت الليلة كثيرة المطر والضباب فلم أفطن إلى تغيير الطريق عند ذلك المفترق.

وواصل رامي:" واستمر القطار يسير بي حتى فطنت آخر الأمر إلى أنني أصبحت بعيدًا، وفي طريق غير طريقي، وانتهرت فرصة توقفه في محطة ونزلت وعاد القطار يسير بعد أن تركني في بلدة صغيرة لا أعلم عنها شيئًا.

وتابع:" بحثت حولي فلم أجد إلا خفير تلك المحطة وقد هم بإطفاء الأنوار، وتقدمت إليه وسألته كيف أصنع وأنا على هذا البعد من داري، فقال لي:" ليس عليك إلا أن تتقدم إلى بائع السجائرالقريب من هنا فهو يسكن فوق دكانته ولعله يأويك"، ثم انصرف وتركني في هذا الليل الدامس، وتوجهت بالفعل إلى محل بيع السجائر، وطرقت الباب كثيرًا فلم يجبني أحد، ولم أجد خلاصًا من هذا المأزق إلا أن أسير مع القضبان عائدًا إلى مفترق الطريقين ثم أكمل السير إلى الضاحية التي أسكن بها.

واستدرك:" وبعد ساعات من السير والإجهاد وأكثر من ست محطات اعرضني نفق طويل ومظلم تمامًا فخفت أن أدخله، فقد يدهمني داخله قطار من القطارات السريعة، وأنا لا أتبين الطريق، وكانت القضبان عند مدخل النفق منخفضة عن مستوى الطريق، وتسلقت الجدار المقام عليها لأجدني في ساحة واسعة وحديقة غناء ومقاعد متناثرة ظننتها أول الأمر حديقة عامة لتلك الضاحية، وقلت لنفسي:" أجتاز هذه الساحة وأخرج إلى الطريق"، وإذا بي أمام سور هائل وباب حديدي عملاق عليه رتاج كبير، وسمعت نباح كلب كاسر يقترب بسرعة، فلم أملك إلا أن تسلقت الباب الحديدي قبل أن يدهمني الكلب، وبصعوبة نزلت على الجانب الآخر ورحت أبحث عن نقطة التقاء الخطين الحديديين، ومشيت ثلات محطات أخرى لأصل إلى الضاحية التي أسكن بها، وكان الصبح قد سرى في العالم.

وفي الأخير قال رامي:"وجدت صاحب الدار في انتظاري وهو في قلق لغيبتي، ورويت له ماحدث وعندما وصلت إلى وصف الحديقة والسور والبوابة الحديدية والكلب الكاسر قال لي :" أتعرف أين كنت؟"، فقلت :" لا"، فقال :" لقد كنت في فناء مدرسة داخلية للبنات، والويل لك لو أنك ضبطت في هذا المكان في هذه الساعة بالذات.

موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن ارتفاع درجة حرارة مصابى كورونا

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو وطريقة السداد

أول تعليق لكريم عبدالعزيز بعد التعاقد على «الاختيار 2»

مصدر بـ«الصحة»: توجه لفض عدد من مستشفيات الحجر بالمحافظات

الصور

image description

الرئيس يفتتح قصر البارون بمصر الجديدة بعد ترميمه

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

الأكثر قراءة

رئيس «مكافحة كورونا»: حالة رجاء الجداوي حرجة وقلبنا واجعنا عليها

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن ارتفاع درجة حرارة مصابى كورونا

«المالية» تحدد مواعيد صرف رواتب 4 أشهر مقبلة

مصدر بـ«الصحة»: توجه لفض عدد من مستشفيات الحجر بالمحافظات

إنفوجراف

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

أيام زمان

أصعب ليلة في حياة الشاعر أحمد رامي.. "مشى تسع محطات وتسلق سور مدرسة داخلية للبنات"

"نوع جديد من الأغاني".. سر اجتماع إحسان عبد القدوس وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب

مأساة فنانة كبيرة.. 12 حقنة أعادتها للحياة بعد أنباء وفاتها فسألت: «وشي حلو؟»

المشاهد المنسية (9).. أسرار معركة أحمد زكي وطارق الشناوي: «وصفني بالنجم الأسود»

نجم الساعة

"نوع جديد من الأغاني".. سر اجتماع إحسان عبد القدوس وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

جدول العلاوات الخمس الجديد 2020.. رابط وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام بالرقم القومى

مطعم «برجر» فى رأس البر يوفر وظائف للعمالة غير المنتظمة

موعد أول أيام عيد الأضحى 2020

تأجيل حفل توزيع جوائز «بريت أواردز» بسبب كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
لولا ثورة 30 يونيو
القس. رفعت فكرى
الدراويش و«كورونا»
مؤمن المحمدي
على الشريف
لواء.حمدى البطران
الطريق إلى 30 يونيو
المزيد

الثقافة

«الحب على شواطئ دهب» رواية جديدة لـ رمزي محمود

انطلاق الدورة الـ5 لمهرجان المرأة العربية للإبداع

«الثقافة الفلسطينية» تنعى الأديب نازك ضمرة

«سكيزوفرينيا».. رواية لـ أمينة لعرابة تمتزج بالطابع العلمي والأسلوب الأدبي