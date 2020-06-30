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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أريزونا الأمريكية تعيد فرض الإغلاق مع تصاعد الإصابات بكورونا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:38 ص
الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
وكالات
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أعاد حاكم ولاية أريزونا، دوج دوسي، أوامر إغلاق الحانات وصالات الألعاب الرياضية والمسارح، وسط تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولاية.

وبموجب هذا الأمر، سيتم إغلاق تلك الأعمال إلى جانب الحدائق المائية ومنع جميع التجمعات التي تضم أكثر من 50 شخصًا.

وحتى يوم الأحد، تم تسجيل أكثر من 73 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في الولاية إلى جانب 1588 وفاة، حيث تشهد الولاية زيادة حادة في عدد حالات الإصابة اليومية منذ منتصف يونيو.

وأشار ديوسي في أمره التنفيذي إلى زيادة أعداد الأشخاص الذين ينقلون للمستشفيات قائلًا: «يجب اتخاذ تدابير إضافية لضمان احتواء أسرع».

وسجلت الولايات المتحدة ككل أكثر من 5ر2 مليون إصابة بالفيروس، حسب جامعة جونز هوبكنز، إلى جانب 125435 وفاة، في حصيلة أكثر من أي بلد آخر على مستوى العالم.

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