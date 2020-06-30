مطعم «برجر» فى رأس البر يوفر وظائف للعمالة غير المنتظمة

تتزين محال الأطعمة لاستقبال الزوار مرة أخرى بعد إغلاق استمر لمدة شهور، تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي أكدت عليها الدولة تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا.وفي لفتة إنسانية قدمها محل للأطعمة السريعة "برجر" في مدينة رأس البر، التابعة لمحافظة دمياط، وفر المطعم عددًا من الوظائف، واشترط أن يكون العمال من العمالة غير المنتظمة.محمد أحمد، أحد مسئولي مطعم "برجر"، أوضح أن فكرة المطعم بدأت منذ عامين، حيث اشترك مع عدد من أصدقائه واتفقوا على فتح مشروع مشترك خاص بهم، لبناء مستقبلهم سويا."مشروع مطعم البرجر بتاعنا كان حلو والناس كانت مبسوطة به لكن أزمة كورونا حرمتنا من فرحة العمل وأثرت علينا"، هكذا وصف الشاب العشريني فرحته بمشروعه في مطعم البرجر وتأثير فيروس كورونا على عمله".ومع عودة فتح المطاعم، فكر الشاب محمد بأن يعيد فتح مطعمه ولكن بعدد من العمال المتضررين من بسبب فيروس كورونا، ليكون ذلك مصدر رزق عليهم جميعا."مساعدي طباخ في المطعم وعمال خدمة توصيل".. هي الوظائف التي أعلن محمد توافرها في مطعمه، مبينًا أنه حتى الآن ما زال يغلق خدمة تقديم الأطعمة في المحل، ولكن يعمل على توصيلها للمواطنين.وعن الإجراءات الوقائية، أكد أن العاملين في المحل ملتزمين بكل إجراءات الوقاية من كورونا، بارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم المطعم بشكل متواصل بالكحول والتنظيف بالكلور.