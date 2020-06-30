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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ساو باولو تتجه لتجربة لقاح صينى لـ«كورونا»

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 05:13 ص
لقاح صينى لكورونا
لقاح صينى لكورونا
وكالات
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قال جواو دوريا، حاكم ولاية ساو باولو البرازيلية، إن الولاية تتوقع الحصول هذا الأسبوع على موافقة هيئة اتحادية على تجربة لقاح محتمل لـ"كوفيد-19" طورته شركة سينوفاك الصينية.

وقال حاكم ولاية ساو باولو في مؤتمر صحفي إن 9000 متطوع سجلوا أسماءهم بالفعل لاختبار اللقاح الذي سمي "كورونافاك".

وسينفذ التجربة معهد "بوتانتان" وهو مركز أبحاث تموله ولاية ساو باولو.

ويأتي هذا الإعلان بينما أعلنت الحكومة الاتحادية في البرازيل في مطلع الأسبوع أنها وقعت اتفاقا لإنتاج لقاح آخر محتمل طورته شركة "أسترا زينيكا" لإنتاج الأدوية بالاشتراك مع باحثين في جامعة أوكسفورد.

وحتى يوم الأحد تجاوز عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في البرازيل 1.3 مليون حالة وعدد حالات الوفاة 57000 حالة.

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