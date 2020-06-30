واشنطن توقف تصدير المنتجات الدفاعية لهونج كونج

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن وقف تصدير المنتجات الدفاعية والسلع ذات الاستخدام المزدوج إلى هونج كونج.وقال بومبيو إن الولايات المتحدة تنهي صادرات المعدات الدفاعية التي تشرف عليها وزارة الخارجية وصادرات التقنيات الحساسة ذات الاستخدام المزدوج، التي تشرف عليها وزارة التجارة.وأضاف بومبيو: "إذا بدأت بكين بالتعامل مع هونج كونج على أساس "دولة واحدة ونظام واحد"، فعلينا القيام بذلك أيضًا".من جانبه، أعلن وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، تعليق الامتيازات التجارية الممنوحة لهونج كونج، بما في ذلك الإعفاءات من تراخيص التصدير.وأضاف روس في بيان له، أن واشنطن تدرس خطوات إضافية لإنهاء الامتيازات لهونج كونج.يذكر أن الإجراءات الأمريكية هذه تأتي ردا على قرار الصين تطبيق القوانين الأمنية الصينية في مدينة هونج كونج ذاتية الحكم.