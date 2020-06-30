«بومبيو» يوجه كلمة إلى مجلس الأمن الدولى بشأن حظر الأسلحة على إيران

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزيرها مايك بومبيو سيلقي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بشأن انتهاء سريان الحظر على توريد الأسلحة لإيران.تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تسعى لتمديد الحظر، الذي ينتهي سريانه في أكتوبر المقبل، بموجب الاتفاق بين طهران والسداسية الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذي تم التوصل إليه عام 2005.ومن المقرر أن يتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا بشأن مصير الحظر المفروض على إيران منذ سنوات.وقد أعربت روسيا والصين، اللتان تتمتعان بحق الفيتو في المجلس، عن تأييدهما لرفع الحظر.