تعافى 9 مصابين بكورونا وإيجابية 21 آخرين بالوادى الجديد

أعلنت لجنة متابعة أزمة كورونا بالوادي الجديد، في بيان منذ قليل، تعافي 9 حالات من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفي العزل بالداخلة، وإصابة 21 حالة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي أعداد الحالات الإيجابية المسجلة لـ326 بالوفيات منذ بداية الأزمة، ووفاة سيدة تبلغ من العمر 40 عامًا.وأشار البيان إلى تعافي 9 مواطنين وخروجهم من عزل مستشفى الخارجة العام بعد تماثلهم للشفاء، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 151 مواطنًا، بالتزامن مع قرب الانتهاء من أعمال تطوير وفرش مستشفى الحميات والصدر بالخارجة استعدادًاَ لاستقبال الحالات المرضية.وأوضح البيان، أن الحالات الإيجابية المسجلة اليوم بواقع 5 أصابات بمركز الخارجة، و6 بمدينة موط، بالإضافة إلى تسجيل 4 حالات بقرى القصر وعزب القصر، والقلمون الجديدة، وحالتين بقرية الدهوس، مشيرًا إلى تسجيل حالة بقرية تنيدة وأخرى بمركز بلاط وحالتين بمركز الفرافرة.من جانبه، يهيب محافظ الوادي الجديد بالمواطنين مساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، وارتداء الكمامة وتقليل الاختلاط، وعدم التواجد خارج المنازل إلا فى حالات الضرورة القصوى.