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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجمهوريون يطالبون الأمريكيين بارتداء الكمامات

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:55 ص
الجمهوريون يطالبون
الجمهوريون يطالبون الأمريكيين بارتداء الكمامات
وكالات
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يشن المشرعون الجمهوريون حملة ضغط عامة من أجل ارتداء الكمامات، على عكس موقف الرئيس الجمهوري دونالد ترامب حول هذه القضية، في الوقت الذي تتزايد فيه الإصابات بمرض "كوفيد-19" في البلاد.

وقال كبير الجمهوريين في مجلس النواب كيفين مكارثي، إن على كل أمريكي مسئولية اتباع التوصيات للمساعدة في إبطاء انتشار فيروس كورونا.

وصرح مكارثي لشبكة "سي إن بي سي" بعد أن بدأت ولاية كاليفورنيا مسقط رأسه في التراجع عن الجهود لإعادة فتح الاقتصاد: "عليهم وضع كمامات.. إذا لم يكن بوسعكم الحفاظ على التباعد الاجتماعي، فعليكم استخدام الكمامات وأن تحترموا بعضكم البعض".

ونشر السيناتور الجمهوري ريك سكوت، من ولاية ساوث كارولينا، وهي بؤرة تفش، رسالة مماثلة على تويتر، حيث قال "أشجع الجميع على استخدام الكمامات".

وفي جميع أنحاء البلاد، اكتسبت مقاومة تدابير الصحة العامة صبغة حزبية، وكشفت دراسة أجرتها "رويترز - إبسوس" في مايو أن ثلث الجمهوريين فقط "قلقون للغاية" بشأن الفيروس مقارنة بنحو نصف الديمقراطيين.

ورغم أن عددا من السياسيين الجمهوريين يستخدمون كمامات، فقد أبى البعض منهم الضغط على الأمريكيين لتغطية وجوههم علانية، قائلين إنها مسألة اختيار شخصي، لكن هذا بدأ يتغير مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس إلى مستويات قياسية يوما بعد يوم، مما دفع الولايات التي يقودها الجمهوريون مثل تكساس وفلوريدا إلى إعادة فرض القيود، مثل إغلاق الحانات التي أعيد فتحها مؤخرا.

وشجع نائب الرئيس مايك بنس الأمريكيين على استخدام الكمامات خلال زيارة إلى تكساس يوم الأحد.

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