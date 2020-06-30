مادورو يمهل سفيرة الاتحاد الأوروبى 72 ساعة لمغادرة فنزويلا

أمهل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سفيرة الاتّحاد الأوروبي في كراكاس إيزابيل بريلانتي بيدروزا 72 ساعة لمغادرة بلاده، وذلك ردًا على فرض بروكسل في اليوم نفسه عقوبات على 11 مسئولًا فنزويليًا.وأعلن مادورو طرد السفيرة الأوروبية في خطاب ألقاه في قصر ميرافلوريس الرئاسي في كراكاس.وقال: "من هم كي يحاولوا فرض أنفسهم عن طريق التهديد؟ من هم؟ كفى! لهذا السبب قرّرت إمهال سفيرة الاتحاد الأوروبي 72 ساعة لمغادرة بلادنا".وأضاف: "سنحلّ هذا في غضون 72 ساعة سنؤمّن لها طائرة لترحل، لكنّنا سنرتّب شئوننا مع الاتحاد الأوروبي".وكان الاتحاد الأوروبي فرض نهار الإثنين عقوبات على 11 مسئولًا فنزويليًا لضلوعهم في إجراءات ضدّ المعارضة.ومن بين الذين شملتهم العقوبات الأوروبية لويس بارا الذي حاول في مايو الحلول محلّ خوان غوايدو في رئاسة البرلمان.وتشهد فنزويلا منذ 23 يناير 2019 صراعًا على السلطة بين خوان جوايدو رئيس الجمعية الوطنية الذي أعلن نفسه رئيسًا انتقاليًا للبلاد في محاولة لإقصاء مادورو، فيما بدأ الرئيس الاشتراكي ولاية ثانية بعد انتخابات قاطعتها المعارضة وندّد بها المجتمع الدولي معتبرًا أنّها مزورة.وهناك أكثر من 50 دولة، في مقدّمها الولايت المتّحدة، تعترف بجوايدو رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا.