«صحة كفرالشيخ» تسجل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة كفر الشيخ 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد ثبوت إيجابية تحاليلهم، وتم نقلهم إلى مستشفيات العزل الطبي لتلقي العلاج اللازم، كما تم تحويل الحالات البسيطة منهم للعزل المنزلي مع توفير كل المستلزمات لهم.وأكد مصدر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الإصابات الـ57 جرى تسجيلها في مختلف مراكز المحافظة، مناشدًا جميع المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من الفيروس، والعمل على تقليل الازدحام، وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة.وناشدت مديرية الصحة، جميع المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا والعمل على تقليل الازدحام، وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة.وكثفت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، حملاتها لتعقيم عدد من الشوارع والقرى والمؤسسات الطبية والخدمية، وذلك كإجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من أجل الحفاظ على الصحة العامة.وشددت على الالتزام بقرار ارتداء الكمامات، حسب قرار رئيس مجلس الوزراء، وفرض غرامة مالية لا تتجاوز الـ4000 جنيه على المخالفين للقرارات التي تم إصدارها من قبل الدولة في ذلك الصدد.