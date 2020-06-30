حظك اليوم.. برج الحوت الثلاثاء 30 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحوت، اليوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تنطلق هذا اليوم وفي جعبتك مشروع مهني متطور جدًا تعرضه على أرباب العمل بغية تأمين التأييد له.عاطفيًا: تدرك جيدًا أن أسس العلاقة الصريحة والمتينة هي الثقة، فإذا كنت تريد ألا تتزعزع فكن على قدر الثقة.صحيًا: أنت تكره المستشفيات والدخول إليها، لذا انتبه لصحتك قدر الإمكان لئلا تضطر إلى دخول المستشفى.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.