حظك اليوم.. برج العذراء الثلاثاء 30 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العذراء اليوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: قد تواجه بعض خيبات الأمل، لكنك قادر على النهوض مجددًا والسير قدمًا وتصبح معنوياتك مرتفعة.عاطفيًا: حاول أن لا تكون استفزازيًا مع الشريك؛ لأن رد فعله سيكون مكلفًا، ولا نتس أن الحب يحتل المرتبة الأولى في حياتك ويشغل كل تفكيرك.صحيًا: لا تجازف بصحتك من أجل بضع ساعات عمل إضافية قد تفيدك ماديًا لكنها قد تضرك صحيًا.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.