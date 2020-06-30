البيت الأبيض: الاقتصاد يتجه للتعافى

أفاد لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، بأن الاقتصاد الأمريكي يتجه فيما يبدو نحو تعاف قوي على الرغم من انتكاسات في مساعي إعادة فتح اقتصاد بعض الولايات.وقال كودلو، في حديثه مع قناة "سي إن بي سي" التلفزيونية: "في الوقت الحالي الأمر يبدو جيدا جدا، نحن نتجه صوب تعاف قوي"، مضيفًا: "هل هذا قد يتغير؟ نعم ربما، ونحن ننظر لهذا بعناية شديدة".ولفت كودلو إلى أن الهدف الرئيسي لإدارة ترامب هو تقديم حوافز لتشجيع عودة المزيد من الأمريكيين إلى العمل.وأدت قفزة في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في عدد من الولايات الأمريكية إلى تراجع عدد منها عن إجراءات لإعادة فتح اقتصاداتها.وأثار هذا تساؤلات بشأن مدى السرعة التي قد يتعافى بها الاقتصاد الأمريكي من هبوطه العميق المرتبط بفيروس كورونا.