البرازيل تسجل 24052 إصابة و692 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت البرازيل، عن تسجيل 24052 إصابة و692 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد، بواقع 24052 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 1368195، مضيفة أن عدد الوفيات في البرازيل بلغ 58314 حالة.وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميًا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضا من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.ويواجه الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي قلل في بداية انتشار الوباء من خطورة الفيروس، انتقادات متزايدة داخل البلاد بسبب أسلوب تعامله مع الجائحة وسط مخاوف منظمة الصحة العالمية من نطاق انتشار المرض في البرازيل وأمريكا اللاتينية بشكل عام.