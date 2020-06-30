«بن سلمان» يبحث مع الرئيس النيجيرى استقرار الأسواق البترولية

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء،مع الرئيس محمد بخاري، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، سير العمل باتفاقية أوبك بلس.وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين بحثا أوجه التعاون لتعزيز استقرار الأسواق البترولية، كذلك العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها.