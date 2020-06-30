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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ظهور فيروس جديد فى الصين قد يتحول لجائحة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:06 ص
ظهور فيروس جديد فى
ظهور فيروس جديد فى الصين
وكالات
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توصل علماء صينيون إلى تحديد سلالة جديدة من فيروس الإنفلونزا، لافتين إلى إمكانية تحوله إلى جائحة عالمية.

وأشار العلماء في دراسة جديدة، إلى أن الفيروس المسمى بـ«G 4 EA H1N1» ينتقل من الخنازير إلى الإنسان، وبما أن للفيروس سلالة جديدة، فالبشر لا يملكون المناعة ضده، ما يستوجب مراقبته بعناية.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن أحد معدي الدراسة، البروفيسور كين تشو شانع، قوله: «حاليًا نحن مشغولون بفيروس كورونا المستجد، ومعنا الحق في ذلك، ولكن لا يجب أن نغفل عن الفيروسات الجديدة التي يمكنها أن تكون خطيرة».

وتقول الدراسة: «إن فيروسات G 4 (التي ينتمي إليها هذا الفيروس) تحمل جميع السمات الأساسية لفيروس مرشح لأن يصبح جائحة»، مشيرة إلى أن هناك أدلة على أن عمالًا في مسالخ بالصين وموظفين آخرين يتعاملون مع الخنازير قد أصيبوا بالفيروس».

وأوضح معدو الدراسة، أن لقاحات الإنفلونزا المتوفرة حاليًا لا تحمي من السلالة الجديدة، لكن هناك إمكانية لتعديلها وجعلها فعالة.

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