سفارة مصر بواشنطن: الدبلوماسية المصرية تنسج فصلًا مشرقًا

قالت سفارة مصر بواشنطن إن الدبلوماسية المصرية تنسج فصلًا مشرقًا في الدفاع عن شريان الحياة لمصر منذ آلاف السنين.وذكرت السفارة، عقب رفع الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن حول سد النهضة، "اجتمع مجلس الأمن اليوم بناءً على طلب مصر لمناقشة سد النهضة الإثيوبي الكبير وتأثيره المحتمل على مصر وعلى السلام والأمن في أفريقيا".وتابعت: "في اجتماعات القمة وجلسات الأمم المتحدة وفي المفاوضات المباشرة، لن يدخر الدبلوماسيون المصريون أي جهد لحماية حقوقنا المائية".وأضافت: "ادعم تدفق النيل إلى أرضنا.. ادعم مصر!"، مصحوبة بوسم باللغة الإنجليزية "#EgyptWaterSecurity" ( أمن مصر المائى).كما نشرت السفارة صورة لوزير الخارجية سامح شكرى خلال مشاركته فى الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن.