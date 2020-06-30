خبير اقتصادى يكشف معدل انخفاض نسبة البطالة فى عهد الرئيس السيسى

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن السنوات الماضية شهدت مجموعة من المتغيرات السياسية والاقتصادية، وأهم هذه المتغيرات هو الإصلاح الاقتصادي الذي شمل تعويم الجنيه، ومساندة الشركات والمصانع بصورة كبيرة.وأضاف "السيد"، خلال حواره عبر الاسكايب، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن معدل النمو الاقتصادي في مصر في 2019 وصل لـ5.6%، والتوقعات كانت تشير إلى تحقيق مصر معدل نمو يصل لـ6% لولا أزمة كورونا التي أثرت على الاقتصاد المصري والعالمي.وتابع:" معدل البطالة في مصر كان يقدر بـ14% وهذه النسبة انخفضت لأقل من 8.5% بفضل المشروعات الاقتصادية التي حدثت في عهد الرئيس السيسي".هذا وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا أن أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، لافتًا إلى أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.وأكد أنهم كانوا يدركوا منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو أنهم سيخوضوا مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف قدسية الأرواح، وحرمة الدماء، معتبرًا أن خطر الإرهاب كان على رأس التحديات التي كانت تواجهها الدولة على مدار السنوات الماضية، حيث سعت أيادي الشر لترويع الأمنين، وخلق حالة من الفوضى في محاولات بائسة للعودة مرة أخرى للحكم.