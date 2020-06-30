«مصر للطيران» تكشف آخر استعداداتها لعودة التشغيل الرسمى غدًا

أعلنت شركة "مصر للطيران" انطلاق رحلاتها الجوية الدولية، غدًا الأربعاء، لأكثر من 29 نقطة دولية وعربية وآسيوية مباشرة، عقب عودة حركة الطيران من وإلى الموانئ الجوية المصرية، بعد تعليق استغرق أكثر من 3 شهور متتالية نتيجة انتشار وتفشى فيروس كورونا المستجد.ومن جانبه، أكد الطيار محمد رشدى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة "مصر للطيران"، التزام الشركة بكافة الاشتراطات والتوصيات التى أقرها الاتحاد الدولى للنقل الجوى "الاياتا" ومنظمة الصحة العالمية، لضمان حماية المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين، فى ظل الظروف الصحية الصعبة التى يعيشها العالم خلال الوقت الراهن.وأضاف رشدى زكريا، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن شركات مصر للطيران قد نجحت خلال الفترة الماضية إبان تعليق الحركة الجوية والركابية بالمطارات، فى العمل على تحقيق كافة الاشتراطات الصحية والسلامة عندما نقلت أكثر من 50 ألف عالق مصرى يرغبون فى العودة إلى أرض الوطن، عبر 350 رحلة جوية استثنائية من مختلف دول العالم، لافتًا إلى أنها كانت بمثابة تجربة ناجحة بشهادة كافة الأجهزة وإدارات الحجر الصحى بالمطارات المصرية، حيث لم تتلق أي شكاوى أو ملاحظات من الركاب أو المسئولين بالمطارات الخارجية أو المصرية.وأوضح أن الشركة حرصت على توفير جميع سبل الراحة والأمان لركابها في جميع خطوات إجراءات سفرهم، ابتداءً من حجز تذاكرهم عبر الموقع الإلكتروني أو مركز الاتصالات.وأشار إلى الاستعدادات التي تمت داخل المطارات للحفاظ على توفير مسافات آمنة بين الركاب المسافرين وعلى متن جميع الطائرات المزودة بأنظمة لتنقية الهواء من الفيروسات والبكتريا، وتجديد الهواء داخل مقصورة الطائرة، وكذلك الوجبات المغلفة، وحقيبة المستلزمات الوقائية التي سيتم توزيعها على الركاب، بالإضافة إلى اهتمام الشركة بتزويد موظفيها بجميع المستلزمات الوقائيه المناسبة.وكانت شركة "مصر للطيران" قد أعلنت ن تشغيل رحلاتها إلى 17 نقطة بقارة أوروبا و4 نقاط بقارة أفريقيا و٤ نقاط بالخليج والشرق الأوسط، و3 نقاط بأمريكا الشمالية وإلى مدينة جوانزو بالصين، وذلك ابتداءً من أول يوليو، في ضوء الخطة التي وضعتها الحكومة المصرية لعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية واستعداد وزارة الطيران المدنى بجميع هيئاتها وشركاتها لعودة حركة السفر.