أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 30-6-2020

سعر الأسمنت المصري اليوم الثلاثاء 30-6-2020

أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد اليوم في مصر



ويتوقع خبراء الإقتصاد زيادة عمليات البيع المحلي خلال الفترة المقبلة بسبب العمل على المشروعات القومية والتي تأتي العاصمة الإدارية في مقدمتها وتليها المدن الجديدة في المحافظات.



وبحسب توقعات الأسواق المحلية ستشهد أسعار مواد البناء إستقرارا في ميزان البيع والشراء وذلك بسبب سحب مواد البناء للمشروعات القومية، ومن جهة أخرى توقف المقاولين عن السحب بسبب القرارت والقوانين التي تحد من عمليات البناء المخالف بصورة عشوائية.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-6-2020 حازت شركة حديد عز على المرتبة الاولى في مستوى أسعار الحديد والتي وصلت إلى 9750 جنيه للطن الواحد، وسجلت شركة بشاي للصلب 9600 جنيه للطن، والعتال 9600 جنيه للطن، بينما سجلت شركة عطية 9550 جنيه للطن.



وسجل حديد المصريين 9550 جنيه للطن، وشركة الكومي 9500 جنيه للطن، بينما جاءت شركات العشري والجيوشي ومصر ستيل لتسجل أسعار 9500 جنيه لطن الحديد الواحد، بينما سجل الحديد الصيني بيانكو سجل نحو 9600 جنيه للطن.

