أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 30-6-2020
الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:23 ص
أحمد عاشورطباعة
يُقدم لكم «الدستور» أسعار مواد البناء، خاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 30-6-2020، منتصف تعاملات الأسبوع بالأسواق السلعية.
تعاني شركات الحديد والأسمنت حالة من الركود الكمي وتراجع عمليات البيع والشراء، والتي أدت إلى إنخفاض في الأسعار، بسبب ضعف عمليات الشراء عالميًا على مواد البناء، والتي نتج عنها إنخفاض في أسعار مواد البناء الرئيسية.
سجلت الشركة العربية للأسمنت المسلح 718 جنيه للطن، بينما سجلت ذات الشركة للأسمنت النصر 710 جنيه للطن، وسجل أسمنت أسيوط 703 جنيه للطن الواحد.
وسجل العريش للأسمنت 710 جنيهًا للطن، وسجل السويدي 723 جنيها للطن، وأسمنت السويس سي ووتر 713 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت عسكري بني سويف زيادة إلى نحو 770 جنيهًا للطن، وسجل طن أسمنت المسلح نحو 720 جنيهًا تسليم المصنع.
وسجل لافارج للأسمنت نحو 710 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت حلوان 720 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 725 جنيهًا للطن.
ويتوقع خبراء الإقتصاد زيادة عمليات البيع المحلي خلال الفترة المقبلة بسبب العمل على المشروعات القومية والتي تأتي العاصمة الإدارية في مقدمتها وتليها المدن الجديدة في المحافظات.
وبحسب توقعات الأسواق المحلية ستشهد أسعار مواد البناء إستقرارا في ميزان البيع والشراء وذلك بسبب سحب مواد البناء للمشروعات القومية، ومن جهة أخرى توقف المقاولين عن السحب بسبب القرارت والقوانين التي تحد من عمليات البناء المخالف بصورة عشوائية.
وسجل حديد المصريين 9550 جنيه للطن، وشركة الكومي 9500 جنيه للطن، بينما جاءت شركات العشري والجيوشي ومصر ستيل لتسجل أسعار 9500 جنيه لطن الحديد الواحد، بينما سجل الحديد الصيني بيانكو سجل نحو 9600 جنيه للطن.
تعاني شركات الحديد والأسمنت حالة من الركود الكمي وتراجع عمليات البيع والشراء، والتي أدت إلى إنخفاض في الأسعار، بسبب ضعف عمليات الشراء عالميًا على مواد البناء، والتي نتج عنها إنخفاض في أسعار مواد البناء الرئيسية.
سعر الأسمنت المصري اليوم الثلاثاء 30-6-2020
سجلت الشركة العربية للأسمنت المسلح 718 جنيه للطن، بينما سجلت ذات الشركة للأسمنت النصر 710 جنيه للطن، وسجل أسمنت أسيوط 703 جنيه للطن الواحد.
وسجل العريش للأسمنت 710 جنيهًا للطن، وسجل السويدي 723 جنيها للطن، وأسمنت السويس سي ووتر 713 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت عسكري بني سويف زيادة إلى نحو 770 جنيهًا للطن، وسجل طن أسمنت المسلح نحو 720 جنيهًا تسليم المصنع.
وسجل لافارج للأسمنت نحو 710 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت حلوان 720 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 725 جنيهًا للطن.
أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد اليوم في مصررغم تحقيق أسواق مواد البناء، في مصر نشاطًا في المبيعات خلال الأسبوع الأخير من يونيو 2020، بالتزامن مع إنتشار جائحة كورونا، إلا أن صادرات مصر من الحديد والصلب والأسمنت خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2020 إنخفضت بشكل ملحوظ لتسجل 254 مليون دولار مقابل 431 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بانخفاض قدره 41.1%.
ويتوقع خبراء الإقتصاد زيادة عمليات البيع المحلي خلال الفترة المقبلة بسبب العمل على المشروعات القومية والتي تأتي العاصمة الإدارية في مقدمتها وتليها المدن الجديدة في المحافظات.
وبحسب توقعات الأسواق المحلية ستشهد أسعار مواد البناء إستقرارا في ميزان البيع والشراء وذلك بسبب سحب مواد البناء للمشروعات القومية، ومن جهة أخرى توقف المقاولين عن السحب بسبب القرارت والقوانين التي تحد من عمليات البناء المخالف بصورة عشوائية.
أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-6-2020حازت شركة حديد عز على المرتبة الاولى في مستوى أسعار الحديد والتي وصلت إلى 9750 جنيه للطن الواحد، وسجلت شركة بشاي للصلب 9600 جنيه للطن، والعتال 9600 جنيه للطن، بينما سجلت شركة عطية 9550 جنيه للطن.
وسجل حديد المصريين 9550 جنيه للطن، وشركة الكومي 9500 جنيه للطن، بينما جاءت شركات العشري والجيوشي ومصر ستيل لتسجل أسعار 9500 جنيه لطن الحديد الواحد، بينما سجل الحديد الصيني بيانكو سجل نحو 9600 جنيه للطن.