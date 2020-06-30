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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
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منوعات

جدول العلاوات الخمس الجديد 2020.. رابط وزارة التضامن الاجتماعى للاستعلام بالرقم القومى

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:35 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
أحمد عوض
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في إطار إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن مراحل صرف العلاوات الخمس يبحث كثيرون عن جدول العلاوات الخمس الجديد 2020 وكذلك رابط وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام بالرقم القومي عن الأنواع الخمسة لبدلات المتقاعدين برقم البطاقة ورقم التأمين بدءًا من 1 يوليو 2020، وذلك عبر استخدام الرابط المخصص للاستعلام عن الأنواع الخمسة لبدلات أصحاب المعاشات.

جدول العلاوات الخمسة الجديد 2020

بدأت إدارة التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي موقعها على شبكة الإنترنت للسماح للمتقاعدين الذين يحق لهم الحصول على خمس مكافآت مجمدة بإنفاقها، ويبحث كثيرون من المواطنون عن الجدول الخاص بالعلاوات الجديدة 2020 لمعرفة تفاصيل المستحقات.

وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام بالرقم القومى

يمكن للمستفيدين من المعاشات الذين يحق لهم الحصول على بدل من 1 يوليو 2006 إلى 1 يوليو 2019 والذين لم يتم التعامل معهم وفقًا لقانون الخدمة المدنية، الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام بالرقم القومى.

ومن هذا الجانب فإنه بمجرد دخول المتقاعد إلى الموقع الإلكتروني للمكتب الوطني للتأمين الاجتماعي، يمكنه الاستعلام عن المكافآت الخمسة بكتابة رقم التأمين ورقم البلد مع اسم الأم ، لمعرفة ذلك من المكافآت الخمسة وتاريخ الصرف حدد الزيادة.

خطوات الاستعلام عن جدول العلاوات الخمسة الجديد 2020

1ـ في البداية يجب الدخول على الموقع الرسمي ومن خلال هذا الرابط التالي: www.nosi.gov.eg والذي أعلنته وزارة التصامن لهذا الصدد ومن أجل الوقوف على تفاصيل العلاوات الخمس.

2ـ على المستحق أن يختار خدمة الاستعلام عن العلاوات بعد الدخول على الموقع.

تلي هذه الخطوة خيارين أحدهما خاص بالاستعلام بالرقم التاميني الخاص بالمستحق للعلاوة  وخطواته تشتمل على:

يجب القيام بإدخال الرقم التأميني للمستحق للعلاوة.

بعد ذلك يجب الضغط على كلمة ارسال الطلب ومن ثم انتظار النتيجة.

كما يوجد خيار ثاني بشأن الاستعلام عن العلاوات الخمسة وفي هذه الحالة يجب إحضار الرقم القومي للمستحق وإدخالة في الخانة المخصصة لذلك، وبعد يجب وضع  الاسم الأول للأم، وأخيرا النقر على إرسال الطلب ومن ثم انتظار النتيجة.

اقرأ أيضا..

كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات من موقع هيئة التأمينات الاجتماعية



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