«عزل إسنا» يعلن تعافى 16 حالة من كورونا

أعلن مستشفى إسنا لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، تعافي وخروج 16 حالة، وذلك بعدما كشفت التحاليل الخاصة بفيروس كورونا "PCR" تحول إصابتهم من إيجابية إلى سلبية.وأوضح الدكتور حسام فتحي، المتحدث الرسمي لمستشفى عزل إسنا، إن الفريق الطبي بالمستشفى نجح في مساعدة دفعة ضمت 16 مريضًا على التعافي، وذلك من خلال إخضاعهم لرعاية طبية مستمرة على مدار 24 ساعة، وتطبيق كافة ما جاء به بروتوكول وزارة الصحة للتعامل مع حالات كورونا، وهذا ما أسهم في تعافي عدد كبير من المرضى.وأضاف "فتحي"، في تصريحات لـ"الدستور"، إن دفعة المتعافين الجدد ضمت 3 مرضى كانوا يخضعون للرعاية بقسم الرعاية المركزة، نظرًا لسوء حالتهم الصحية، وانتشار الفيروس بجزء كبير من الرئة.وكشف "فتحي" أن المستشفى نجح في تحقيق أعلى معدل للتعافي على مستوى الجمهورية، ليكسر حاجز الـ819 حالة تعافٍ حتى الآن، وهو المعدل الذي لم تحققه أي من مستشفيات العزل الأخرى في مصر، كما نجح الفريق الطبي في إجراء 15 عملية ولادة قيصرية، جميعها تمت بنجاح.وناشد جموع الشعب المصري باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، للإسهام في التصدي للفيروس والحد من انتشاره، حتى يتمكن الجميع من الخروج من تلك الجائحة بأقل خسائر ممكنة.