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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مستشار الرئيس: المهندس مصطفى مدبولى يقدر الأطباء

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:41 ص
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين
رباب الأهواني
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أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يقدر الأطباء ويدعم القطاع الطبي، معقبًا: "رئيس الوزراء رجل من عائلة طبية، ويناسب عائلة طبية عريقة".

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أنه يشعر بالأطباء جيدًا، ولا يتأخر لحظة في تقديم وسائل الحماية للأطباء، معقبًا: "هذه سحابة عابرة وهناك تقدير من الدولة بأكملها للأطباء".

ومن ناحيته اقترح الإعلامي سيد علي، أن يبث رئيس الوزراء ونقيب الأطباء ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة فيديو كونفرانس يقدمون من خلاله رسالة للأطباء، وعقب "تاج الدين": "هنعملها إن شاء الله".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.


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