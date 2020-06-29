مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة لإصدار قرار بشأن سد النهضة

يعقد مجلس الأمن الدولي الآن جلسة مغلقة بين أعضائه؛ لإصدار قرار بشأن سد النهضة، عقب جلسة مطولة عقدها مساء اليوم الاثنين بطلب من مصر.وانتهى أعضاء مجلس الأمن الدولي بجانب ممثلي مصر والسودان وإثيوبيا من إلقاء كلماتهم بشأن سد النهضة في جلسة خاصة عبر الفيديو كونفرانس.وتقدمت مصر خلال الجلسة اليوم بمشروع قرار لمجلس الأمن للتداول بشأنه، رغبة في اعتماده من قبله.وقال وزير الخارجية سامح شكري في كلمة مصر إن هذا المشروع يتسق مع مخرجات اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، حيث يدعو الدول الثلاث للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة في غضون أسبوعين، ولعدم اتخاذ إجراءات أحادية فيما يتعلق بسد النهضة.وأشار شكري إلى أن مشروع القرار الذي تقدمت به مصر لا يرمي إلى الافتئات على أي عملية تفاوضية أو استباقها، وإنما يهدف إلى تأكيد اهتمام وحرص المجتمع الدولي، للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، وإدراكه لخطورة اتخاذ أي إجراءات أحادية في هذا الشأن.