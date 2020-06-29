أسامة عقيل: معدلات تطوير الطرق فى مصر غير مسبوقة

أشاد الدكتور أسامة عقيل، أستاذ هندسة الطريق والنقل بجامعة عين شمس، بحجم الإنجازات والتطوير في شبكة الطريق المصرية، مؤكدًا أن معدلات العمل والإنجاز خلال السنوات الحالية غير مسبوقة واستثنائية.وقال «عقيل»، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»، إن المشروعات تحت رقابة عالية، والمعدلات الحالية كبيرة جدًا.وأوضح أستاذ هندسة الطريق والنقل بجامعة عين شمس، أن ما تم في الـ 6 سنوات الماضية في مجال النقل والطرق أمر غير مسبوق ولم يتم من قبل، مشيرًا إلى أن الطرق الجديدة شملت طرق خارج المدن وساعدت على ربط أرجاء الدولة ببعضها البعض ضمن شبكة الطرق القومية.