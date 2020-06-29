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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أسامة عقيل: معدلات تطوير الطرق فى مصر غير مسبوقة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:52 م
الدكتور أسامة عقيل
الدكتور أسامة عقيل
أحلام عبدالرحمن
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أشاد الدكتور أسامة عقيل، أستاذ هندسة الطريق والنقل بجامعة عين شمس، بحجم الإنجازات والتطوير في شبكة الطريق المصرية، مؤكدًا أن معدلات العمل والإنجاز خلال السنوات الحالية غير مسبوقة واستثنائية.

وقال «عقيل»، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»، إن المشروعات تحت رقابة عالية، والمعدلات الحالية كبيرة جدًا.

وأوضح أستاذ هندسة الطريق والنقل بجامعة عين شمس، أن ما تم في الـ 6 سنوات الماضية في مجال النقل والطرق أمر غير مسبوق ولم يتم من قبل، مشيرًا إلى أن الطرق الجديدة شملت طرق خارج المدن وساعدت على ربط أرجاء الدولة ببعضها البعض ضمن شبكة الطرق القومية.

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