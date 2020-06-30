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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-6-2020 فى المحافظات

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:10 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
وسام عطية
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تقدم «الدستور» فى هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-6-2020، في عدد من محافظات مصر، تسهيلا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت والتي تشمل مواعيد الصلوات الخمس وهم: «الفجر - الظهر - العصر - المغرب - العشاء».

وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-6-2020 فى المحافظات:


محافظة القاهرة: (الفجر 3:11 ص، الظهر 11:59 ص، العصر 3:34 م، المغرب 7:00 م، العشاء 8:34 م).

الإسكندرية: (الفجر 3:11 ص، الظهر 12:04 م، العصر 3:42 م، المغرب 7:09 م، العشاء 8:44 م).

الإسماعيلية: (الفجر 3:05 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:31 م، المغرب 58: 6 م، العشاء 8:32 م).

بورسعيد: (الفجر 3:01 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:33 م، المغرب 6:59 م، العشاء 8:34 م).

شرم الشيخ: (الفجر 3:08 ص، الظهر 11:46 ص، العصر 3:16 م، المغرب 6:43 م، العشاء 8:13 م).

أسوان: (الفجر 4:03 ص، الظهر 11:28 ص، العصر 3:47 م، المغرب 6:16 م، العشاء 8:41 م).

سوهاج: (الفجر 3:23 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:23 م، المغرب 6:50 م، العشاء 8:19 م).

السويس: (الفجر 3:06 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:29 م، المغرب 6:55 م، العشاء 8:28 م).

مرسى مطروح: (الفجر 3:21 ص، الظهر 12:15 م، العصر 3:54 م، المغرب 7:20 م، العشاء 8:55 م).


حكم الذكر جماعة وجهرًا عقب الصلاة


مشروعية الجهر بالذكر ثابتة بالكتاب والسنة وعمل الأمة سلفًا وخلفًا، وقد صنف جماعة من العلماء في إثبات مشروعية ذلك؛ كالإمام الحافظ السيوطي في رسالته "نتيجة الفكر في الجهر بالذكر"، والإمام أبي الحسنات اللكنوي في كتابه "سياحة الفكر في الجهر بالذكر" وغيرهما.

وقد ورد الأمر الشرعي بذكر الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلقًا، ومن المقرر أن الأمر المطلق يستلزم عموم الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال؛ فالأمر فيه واسع، وإذا شرع الله سبحانه وتعالى أمرًا على جهة الإطلاق وكان يحتمل في فعله وكيفية إيقاعه أكثر من وجه فإنه يؤخذ على إطلاقه وسعته، ولا يصح تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل.

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