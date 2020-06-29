حريق هائل في مستشفى بالإسكندرية.. ومصير مجهول لطفل بالحضانة (صور)

تمكنت قوات من الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة علي حريق نشب بمستشفى خاص للولادة، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق فى مستشفى خاص للولادة بمنطقة رشدى، دائرة قسم شرطة سيدي جابر.على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وقوات من الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتم السيطرة عليه، وقطع التيار الكهربائى عن المستشفى لحين إنقاذ الإطفاء والتبريد، وقامت الأجهزة الأمنية بإخلاء المستشفى من المرضى، وإنقاذ طفلين داخل حضانات الأطفال حديثي الولادة فيما لا زال مصير طفل ثالث مجهول، وتبين من المعاينة والفحص أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائى فى أحد الغرف بالمستشفى وانتقلت 3 سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، كما انتقلت سيارات إسعاف لإنقاذ الحالات، تم تحرير محضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.