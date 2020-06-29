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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق كافيه وتحرير 15 مخالفة مرورية بالغربية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:39 م
غلق كافيه
غلق كافيه
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أعلنت محافظة الغربية غلق كافيه في مدينة طنطا لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية وتطبيق نسبة الـ25%، كذلك غلق وتشميع 2 محل لمخالفتهما مواعيد الغلق، كما تم تحرير 15 مخالفة مرورية شملت مخالفات صف ثان وسير عكس الاتجاه.

جاء ذلك خلال جولة الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الليلة، بمدينة طنطا لمتابعة التزام أصحاب الكافيهات بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتي رافقه فيها عادل داوود رئيس حى أول طنطا، ومحمود عيسي رئيس حى ثان طنطا.

وأوضح محافظ الغربية، أنه تم رفع الإشغالات المخالفة والتي تعيق المارة والمرور وتتعدى على حرم الطريق العام، شملت رفع إشغالات 25 كافيه (كراسي وترابيزات زائدة)، وعدد 2 عربة متنقلة لبيع المأكولات والمشروبات.

وشدد "رحمي"، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بكل شدة وحزم والإفادة بما تم تحريره من مخالفات يوميًا.
غلق كافيه
غلق كافيه
غلق كافيه
غلق كافيه
غلق كافيه
غلق كافيه

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