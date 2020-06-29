«الحب على شواطئ دهب» رواية جديدة لـ رمزي محمود

تصدر قريبا عن دار الناشر للنشر والتوزيع الرواية الرومانسية "الحب على شواطئ دهب" في التجربة الروائية الأولى لرمزي محمود.وقال رمزي محمود إن الرواية بدأت شرارتها الأولى بمدينة دهب بجنوب سيناء وهناك على الشاطئ الساحر راحت تنمو لافتا إلى أنها تتضمن حكايات واقعية لقصص حقيقية.وأكد "محمود" أن الرواية تتضمن 3 قصص منفصلة عن مجموعة من الشباب والبنات شاءت الأقدار أن تجمعهم مدينة السحر والجمال في ظروف استثنائية، حيث تبدأ تفاصيل قصة حبهم، وكيف كانت شواطئ دهب هي العامل المشترك بين الـ 3 قصص.وأشار رمزي محمود إلى أن الرواية كتبت باللغة العربية الفصحى، موضحا أنه رفض أن تكتب بالعامية خاصة وأنها تجربته الأولى.