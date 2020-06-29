رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الحب على شواطئ دهب» رواية جديدة لـ رمزي محمود

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:39 م
رمزي محمود
رمزي محمود
ايهاب مصطفى
طباعة
تصدر قريبا عن دار الناشر للنشر والتوزيع الرواية الرومانسية "الحب على شواطئ دهب" في التجربة الروائية الأولى لرمزي محمود.

وقال رمزي محمود إن الرواية بدأت شرارتها الأولى بمدينة دهب بجنوب سيناء وهناك على الشاطئ الساحر راحت تنمو لافتا إلى أنها تتضمن حكايات واقعية لقصص حقيقية.

وأكد "محمود" أن الرواية تتضمن 3 قصص منفصلة عن مجموعة من الشباب والبنات شاءت الأقدار أن تجمعهم مدينة السحر والجمال في ظروف استثنائية، حيث تبدأ تفاصيل قصة حبهم، وكيف كانت شواطئ دهب هي العامل المشترك بين الـ 3 قصص.

وأشار رمزي محمود إلى أن الرواية كتبت باللغة العربية الفصحى، موضحا أنه رفض أن تكتب بالعامية خاصة وأنها تجربته الأولى.

موضوعات متعلقة

بحضور أبطال حرب أكتوبر.. تفاصيل وصور نادرة من حفل زفاف ابنة الرئيس السادات

السيسى: «كل حاجه غلط هصلحها ومش هسيب حد تعدى على أرض البلد»

أول تعليق لكريم عبدالعزيز بعد التعاقد على «الاختيار 2»

رئيس «مكافحة كورونا»: حالة رجاء الجداوي حرجة وقلبنا واجعنا عليها

الصور

image description

الرئيس يفتتح قصر البارون بمصر الجديدة بعد ترميمه

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

الأكثر قراءة

مصدر بـ«الصحة»: توجه لفض عدد من مستشفيات الحجر بالمحافظات

رئيس «مكافحة كورونا»: حالة رجاء الجداوي حرجة وقلبنا واجعنا عليها

«المالية» تحدد مواعيد صرف رواتب 4 أشهر مقبلة

ارتفاع جديد في الإصابات.. الصحة: 83 وفاة و1566 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

أيام زمان

مأساة فنانة كبيرة.. 12 حقنة أعادتها للحياة بعد أنباء وفاتها فسألت: «وشي حلو؟»

المشاهد المنسية (9).. أسرار معركة أحمد زكي وطارق الشناوي: «وصفني بالنجم الأسود»

ألغاز قصر البارون.. أشهر أوهام «عبدة الشيطان» والغرفة المسكونة

بحضور أبطال حرب أكتوبر.. تفاصيل وصور نادرة من حفل زفاف ابنة الرئيس السادات

نجم الساعة

مأساة فنانة كبيرة.. 12 حقنة أعادتها للحياة بعد أنباء وفاتها فسألت: «وشي حلو؟»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

موعد أول أيام عيد الأضحى 2020

تأجيل حفل توزيع جوائز «بريت أواردز» بسبب كورونا

إندونيسيا تعثر على نمر سومطري جديد نافق

مستغلة وقت الحظر.. حكاية «هبة» مع صناعة «الكتب التفاعلية» (فيديو)

مقالات الرأي
ماجد حبته
لولا ثورة 30 يونيو
القس. رفعت فكرى
الدراويش و«كورونا»
مؤمن المحمدي
على الشريف
لواء.حمدى البطران
الطريق إلى 30 يونيو
المزيد

الثقافة

«الحب على شواطئ دهب» رواية جديدة لـ رمزي محمود

انطلاق الدورة الـ5 لمهرجان المرأة العربية للإبداع

«الثقافة الفلسطينية» تنعى الأديب نازك ضمرة

«سكيزوفرينيا».. رواية لـ أمينة لعرابة تمتزج بالطابع العلمي والأسلوب الأدبي