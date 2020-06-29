حبس 3 متهمين بسرقة الشقق السكنية في التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس ٣ متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة الشقق السكنية بمنطقة التجمع.وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم شادى.م، كريم. ع، أحمد.ع عاطلين وأقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الشقق السكنية بمنطقة التجمعكما أقروا بسرقتهم لـ٩ شقق سكنية بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع.وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة التجمع يفيد بسرقة شققهم السكنية وباجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسوالهم أقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الشقق السكنية بدائرة القسم، وأرشدوا عن مكان المسروقات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.