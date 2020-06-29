انطلاق الدورة الـ5 لمهرجان المرأة العربية للإبداع

أعلنت الدكتورة آمال إبراهيم، رئيس مهرجان المرأة العربية للإبداع، انطلاق فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان السنوي، تحت عنوان "تأثير التحول الرقمي وتحديات التنمية في ظل انتشار فيروس كورونا"، بمشاركة أكثر من 15 دولة عربية، خلال الشهر المقبل.وقالت الدكتورة آمال إبراهيم، إن التحول الرقمي في هذا العصر يعتبر قوة دافعة لتحقيق نمو شامل ومستدامة في جميع المجالات، مُؤكدة أن التحول الرقمي يساهم في توفير فرص عمل، بالإضافة إلى معالجة الفقر والحد من عدم المساواة وتسير الأعمال وتوصيل السلع والخدمات، مُشيرة إلى أن التحول الرقمي يساعد في إحداث تحول جذري في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية التقليدية.كما أكدت الدكتورة آمال إبراهيم، رئيس مهرجان المرأة العربية للإبداع، أن فعاليات المهرجان هذا العام سيتم انطلاقه عبر منصة "زووم" تجنبًا من إصابة المُشتركين بفيروس كورونا.