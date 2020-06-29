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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مفاجأة.. حبس والدة طفلة فيصل القتيلة بتهمة الزنا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:33 م
طفلة فيصل القتيلة
طفلة فيصل القتيلة
ندى حمدي
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أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة، بحبس والدة طفلة فيصل التي قلتها سباك وعامل وأذابا جثتها في مادة كاوية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما اتهمها زوجها والد الطفلة بالزنا لعلاقتها غير الشرعية بالمتهم الأول.

وألقت مباحث الجيزة القبض على المتهمة بعدما اتهمها زوجها في تحقيقات النيابة بالزنا فور اكتشافه علاقتها بالمتهم الرئيسي، ووجهت لها النيابة تهمة الزنا وأمرت بحبسها على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة بإشراف المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، للمتهمين تهمة القتل العمد والخطف، وطلبت النيابة تحليل بقايا عظيمة عثر عليها في البرميل الذي أرشد عنه المتهم بعدما قام بإذابة جثة الطفلة داخله وكلفت الطب الشرعي بسحب عينة منها لمقارنتها بعينات من الحامض النووي DNA من أسرة الطفلة القتيلة.

كانت كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة غموض العثور على جثة متحللة داخل خزان مهجور بمنطقة فيصل في الطالبية، حيث تبين أن الجثة لطفلة قام سباك وعامل باغتصابها وألقياها في مادة كاوية لإخفاء ملامحها.

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا بالعثور على جثة متحللة داخل برميل في خزان مهجور بمنطقة فيصل، شكل اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وتبين من التحريات أن ربة منزل ابلغت باختفاء ابنتها البالغة من العمر ١٢ عاما وبفحص بلاغات التغيب تبين أن الجثة المعثور عليها للطفلة المبلغ باختفائها.

ونجحت التحريات بقيادة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، في التوصل لهوية الجناة حيث تبين انهما سباك وعامل حيث ينتقم السباك من والدة الطفلة التي رغبت في انهاء علاقتهما الآثمة، فاستدرجا الطفلة وقاما بالتعدي عليها جنسيا ثم انهيا حياتها ووضعاها داخل خزان يحتوي علي مواد كاوية ما ادي لتحلل جثتها وتحولها لعظام.

نجحت قوة أمنية برئاسة المقدم احمد عصام رئيس مباحث الطالبية في القاء القبض علي المتهمين وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته لنيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية للتحقيق.

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