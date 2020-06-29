7 أفكار لتصميم «كوفي كورنر» مميز في منزلك (صور)

يمكنك إعداد "كوفى كورنر" أو بار للقهوة خاص بك في المنزل، إذا كنت من محبي مشروبات القهوة الساخنة، لهذا نستعرض فى السطور التالية مجموعة من التصاميم المختلفة، التى لن تكلفك الكثير من الوقت فى تنفيذها، بحسب موقع decorhomeideas.1- كل كل ما تحتاجه هو مبرد، إناء للقهوة، مجموعة أكواب، مبيضات القهوة مثل "الكريمر".2- إذا كان لديك الكثير من الأخشاب القديمة، يمكنك استخدام بعضها لإنشاء الكوفى كورنر الخاص بك باستخدام أخشاب البليت.3- إذا لم يكن لديك مساحة كبيرة في مطبخك، يمكنك صنع محطة القهوة الخاصة بك من "عربة متحركة" يتم نقلها إلى المكان الذي تريدينه وتحمل جميع مستلزمات القهوة.4- إذا كان لديك بالفعل مساحة لجميع مستلزمات القهوة الخاصة بك، ولكنك تريد شيئًا لإضافة القليل من اللمسات العصرية، يمكنك تعليق سبورة وكتابة اقتباس لطيف يتعلق بصناعة القهوة.5- يمكنك تزيين الكوفي كورنر باستخدام حروف خشبية ولافتات جذابة، ووضع الزهور عليها.6- إذا كنت أنت وعائلتك تحب تناول الطعام مع القهوة، فإنك يمكنك تحويل بوفيه المنزل إلى بار للقهوة، مع استخدام حامل به أدراج وسيكون لديك مساحة لكل شئ الأكل وشراب القهوة.7-إذا كنت ترغب في جعل ضيوفك يشعرون بالترحيب، يمكنك إنشاء الكوفى كورنر يحتوي على القهوة وأنواع مختلفة من المعجنات والحلويات.