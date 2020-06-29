أشرف زكى: «عبلة كامل من سنتين قالتلى هعتزل العمل الفنى»

علق الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، على ما أثير حول اعتزال الفنانة عبلة كامل، قائلا: "من سنتين كلمتنى قالتلى أنا هعتزل العمل فى الفن وطلبت منها التفكير فى الأمر، ومن بعدها محصلش أى حاجة، وهى نجمة كبيرة، وتعرض عليها الكثير من الأدوار والجميع يتمنى العمل معها".وفي سياق آخر، وجه زكى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، من تقديم سيد على، التحية لمحافظ الجيزة، على المجهود الذى يبذله فى تطوير المحافظة، موضحًا: "أن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى كما هى، ونسأل الله تعالى أن يشفيها".