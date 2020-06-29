تعليق الصلوات بإيبارشية السويس حتى 12 يوليو

قررت إيبارشية السويس استمرار تعليق الصلوات فى كل الكنائس التابعة لها بنطاق المحافظة، استكمالا للإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأصدر أسقف السويس الأنبا بموا قرارًا بتعليق الصلاة في كل كنائس الإيبارشية حتى 12 يوليو المقبل، وذلك بناءً على قرار اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، وبعد استطلاع آراء مجمع الآباء الكهنة بإيبارشية السويس ودراسة الموقف بالنسبة لجائحة فيروس كورونا.وأوضحت الإيبارشية، في بيان لها، أنه سيجري تقييم الموقف الصحي لاتخاذ القرار المناسب في حينه، مع مراعاة استمرار العمل بالقرارات السابقة بالنسبة لصلوات الأكاليل والجنازات والمعمودية.وكانت دور العبادة قد فتحت أبوابها أمام المصلين، السبت الماضي، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، مع اتخاذ إجراءات احترازية.