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الثلاثاء 30 يونيو 2020 الموافق 09 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إنجاز 92% من الخطة الاستثمارية لمشروعات رصف طرق الغربية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:49 م
الدكتور أحمد عطا
الدكتور أحمد عطا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أعلن الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، عن الانتهاء من 92% من الخطة الاستثمارية لمشروعات رصف الطرق بنطاق المحافظة، على أن يتم استكمال النسبة المتبقية منتصف يوليو المقبل.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الذي عقده اليوم، مع الشركة الوطنية بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور استشارى الشركة واستشاري المحافظة للطرق ومدير مديرية الطرق.

وأكد عطا، أنه تم الاتفاق على أساسيات استلام الطرف وذلك وفقًا لاختبارات الكود المصري للطرق، وبذلك يكون تم الانتهاء كاملًا من الخطة الاستثمارية لمشروعات الرصف قبل موعدها الرسمي بثلاثة شهور.

وحضر نائب المحافظ، اجتماعًا بمقر ديوان عام المحافظة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة الأبنية التعليمية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من المشروعات القائمة وفقًا لجدولها الزمني، موجّهًا مدير عام التخطيط بالمحافظة، بالتنسيق مع القائمين على هذه المشروعات وإعداد تقرير أسبوعي للعرض عليه، وتحدد الإثنين من كل أسبوع موعدًا للاجتماع لعرض ما تم الانتهاء منه من مشروعات.

من ناحيته، قال المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن نسبة إنجاز مشروعات الآلات ومعدات التعليم الفني وصلت إلى 100٪، في حين بلغت نسبة إنجاز مشروعات تطوير معامل العلوم 95٪، موضّحًا أن آخر موعد لتسليم المشروعات مطلع سبتمبر المقبل، بالتعاون مع إحدي الشركات الوطنية.

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