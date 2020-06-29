ممثل السودان بمجلس الأمن: نستطيع التوصل لاتفاق تاريخي حول سد النهضة

أكد ممثل السودان في مجلس الأمن ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل حول بين مصر وإثيوبيا والسودان حول ملف سد النهضة.وأضاف خلال كلمته في مجلس الأمن، اليوم الإثنين: «السودان أطلق مبادرة في مارس الماضي، أسفرت عن عقد 7 اجتماعات بين الأطراف الثلاثة قدمت فيها بلاده 3 اقتراحات لاتفاق حول عملية التشغيل بين الدول الثلاث».وأشار إلى أنَّ الدول الثلاث حققت نتائج سريعة ومتقدمة في الأمور الفنية حول التشغيل الأولي والملء والتشغيل النهائي، مردفًا: «يجب الاتفاق حول الأمور الخلافية، وأنا على ثقة أن العودة لاستمرار التفاوض من خلال ما تمَّ في شهر يونيو، وتستطيع الدول الثلاث تبني رؤية إيجابية تؤدي لاتفاق تاريخي».وكانت مصر أعلنت في 19 يونيو تقدمها بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.