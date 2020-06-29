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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار النفط ترتفع بفضل بيانات اقتصادية مشجعة من آسيا وأوروبا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:44 م
النفط
النفط
وكالات
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صعدت أسعار النفط حوالي دولار للبرميل اليوم الاثنين بعد بيانات متفائلة من آسيا وأوروبا، لكن المستثمرين قلقون من زيادة حادة في حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 69 سنتا، أو 1.7 بالمئة، لتسجل عند التسوية 41.71 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.21 دولار، أو 3.1 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 39.70 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات من المفوضية الأوروبية اليوم، أن انتعاش المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو تعاظم في يونيو مع تحسينات في مختلف القطاعات.

وفي الصين، ارتفعت أرباح الشركات الصناعية في مايو أيار للمرة الأولى في ستة أشهر، مما يشير إلى أن تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم يكتسب زخما.

وأعطت مؤشرات الأسهم الأمريكية، التي صعدت بشكل عام اليوم، مزيدا من الدعم لأسعار النفط التي أحيانا ما تحذو حذو أسواق الأسهم.

لكن مخاوف من موجة ثانية من الجائحة تمنع أسعار الخام من تحقيق مكاسب أكبر.

وتجاوز عدد ضحايا كوفيد-19 نصف مليون شخص، بحسب احصاء لرويترز.

وأعادت بعض الولايات الأمريكية فرض قيود بعد قفزات في حالات الإصابة بالفيروس.

ويتجه برنت لإنهاء يونيو على ثالث مكاسب شهرية على التوالي بعد أن مددت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، خفضا للإمدادات قدره 9.7 مليون برميل يوميا إلى يوليو.

وبحسب تقديرات من شركة بترو-لوجيستكس لتتبع الناقلات، خفضت أوبك انتاج النفط في يونيو بمقدار 1.25 مليون برميل يوميا من مستويات مايو.

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