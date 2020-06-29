مفاجأة في «قطعة فهم» إنجليزي الشهادة الثانوية

فجّر أستاذ جامعي مفاجأة من العيار الثقيل عن قطعة فهم اللغة الإنجليزية التي استعانت بها وزارة التربية والتعليم في امتحان الشهادة الثانوية، بعد أن أثارت جدلًا واسعًا بين الأوساط التعليمية وأولياء الأمور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.وقال الدكتور محمد كمال، الأستاذ بجامعة كفرالشيخ، في منشور تداوله أولياء الأمور: "قطعة الفهم كانت في امتحان طب أسنان طنطا 2017"، مستنكرًا ما تم في امتحان الشهادة الثانوية: "لمّا تنقل قطعة من امتحان أولى طب طنطا لامتحان الثانوية في الإنجليزي وتقولي قطعة فهم يبقي بتهرّجوا".وأضاف: "مستوى أعلي من الطلبة وأسئلة متشابهة وترفضوا اعتبار الإجابات المتشابهة صحيحة، وفي الآخر تقولي مطابقة للمواصفات ومنقولة من موقع أجنبي وهي منقولة من كتاب سينيور"، بينما قالت مني أبوغالي ولية أمر: "دلوقتي طلبة تالتة ثانوي اطّلب منهم في سؤال القطعة إنهم يضعوا عنوان لها، وأعتقد العنوان ده متروك لكل طالب حسب رؤيته وتفسيره للقطعة، المهم أنها تكون من داخل سياق القطعة".وتابعت في تصريح: "إزاي لازم الالتزام بالعنوان اللي موجود بنموذج الإجابة المفروض ده بيكون متروك لتقدير المصحح طالما يؤدى إلى نفس المعني، نموذج الإجابة ده يتم الاستعانة بيه في الاختياري، لكن في أسئلة مقالية أو أسئلة فهم أو توضيح أو رؤية كده إحنا بنظلم الطلبة اللي تعبت سنة كاملة.. ياريت دكتور طارق شوقي يستجيب لمناشدات الطلاب".