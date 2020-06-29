«الأوقاف» تشيد بمشاركة الهيئة الإنجيلية في مشروع الأضاحي

أشادت وزارة الأوقاف بالمشهد الوطني الذي تتبناه الهيئة القبطية الإنجيلية للعام الثالث على التوالي بقيادة القس الدكتور أندريه زكي، ويبرز أسمى مفاهيم التسامح الديني والرقي الإنساني واللحمة الوطنية وترسيخ العيش المشترك، من خلال المشاركة في حساب مشروع صكوك الأضاحي الذي تتبناه الأوقاف بمبلغ مائة ألف جنيه تم دفعه إلكترونيًا لحساب المشروع.وقال جابر طايع، رئيس القطاع الديني، إن هذه الروح الراقية تؤكد متانة النسيج الوطني وعمق العلاقة بين أشقاء الوطن الواحد، موجّهًا شكره للدكتور أندريه زكي، والكنيسة الإنجيلية على هذه الروح وتلك المبادرة منهما التي تبرهن على وحدة الشعب المصري والنسيج الوطني والتآلف والمودة بين أبناء الوطن الواحد.