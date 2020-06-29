شكرى يقدم مشروع قرار لمجلس الأمن يُلزم بالتوصل لاتفاق حول سد النهضة خلال أسبوعين

قدم وزير الخارجية سامح شكري، الإثنين، مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي من أجل التوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا خلال أسبوعين.وطلب شكري في مشروع القرار المصري من مجلس الأمن، بوقف أي إجراء أحادي بشأن سد النهضة.وأكد وزير الخارجية خلال كلمته بمجلس الأمن، أن مصر مستعدة للتوصل لاتفاق حول سد النهضة.وأضاف شكري: "على مجلس الأمن المساعدة في منع أي إجراء والتشجيع على التفاوض بنوايا حسنة".وكانت مصر أعلنت في 19 يونيو تقدمها بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.