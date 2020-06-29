«سد النهضة».. وزير الخارجية: الدفاع عن البقاء ليس اختياريًا ولكنه حتمى

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق يعرض دول المصب لمخاطر كبيرة.وأضاف خلال كلمته اليوم بجلسة مجلس الأمن خول سد النهضة الإثيوبي، أن الملء الأحادي سيكون له تأثيرات مدمرة، ويعرض الملايين لمشكلات اقتصادية كبيرة تؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وزيادة الهجرة غير الشرعية.وأكد أنه يتعين على مجلس الأمن والمجتمع الدولي أن يبذلان كل الجهد لرفع هذا التهديد الذي يلوح في الأفق، والعمل على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، مضيفا أن الدفاع عن البقاء ليس اختيارا ولكن مسألة حتمية من طبيعة البشر.وكانت مصر أعلنت في 19 يونيو تقدمها بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية، تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.