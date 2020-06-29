شكري أمام مجلس الأمن: على إثيوبيا احترام حق مصر في الحياة

قال سامح شكري، وزير الخارجية: «إننا نؤمن بأن العدالة تقتضي أن تحترم إثيوبيا حق مصر في الحياة».وأضاف شكري، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي: «أدعوكم لبناء ركائز لمستقبل أفضل لأولادنا وأحفادنا يتسع فيه اقتصاد البلدين، ويحقق الإنتاج الوفير للبلدين، ويستعيدا مكانتهما بين الأمم».وتابع: «مستعدون لبذل كل الجهد للتوصل إلى اتفاق حول السد، وأرجو استدعاء روح الأخوة التي تربط بين شعوبنا، ونغتنم الفرصة السانحة لتحقيق الرخاء».وكانت مصر أعلنت في 19 يونيو، عن تقدمها بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية، تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.